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近日股價強勢整理 法人調升創意獲利預估及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

創意（3443）產能爭取無虞，2026年下半年成長動能持續強勁，法人看好，受惠CPU、車用客戶貢獻均優於預期，加上未來更有光通高速傳輸潛在客戶，上修2027年獲利預估值，並同步調高目標價逾40%幅度。

投顧法人分析，創意8月營收攀升至58.4億元歷史新猷，預估第3季營收可望季增約15%，投片量增加、雲端服務供應商（CSP）客戶下一代ASIC量產且CPU大量出貨，將帶動第4季爆發性成長，預估營收季增率接近50%水準。

創意CSP客戶第八代ASIC的CPU與TPU配置比例提升，預計2026年底放量，法人訪查後指出，公司已爭取到更多3奈米產能，因此將2027年出貨預估數由250萬顆上修至350萬顆，客戶需求延續性強且持續拿到次世代案件下，看好2028年貢獻度持續擴增。

在車用晶片方面，北美客戶量產時間點落在第2季，以目前投片量推估，營收貢獻維持原先預估，而由中國大陸客戶自行揭露的資料研判，隨市場份額提升，對於2026年營收挹注可望上修二至三倍，採用的5奈米產能無虞，2027年兩家客戶持續成長可期。

針對2奈米相關產品，法人認為，創意先前在HBM 4 PHY相關的串聯能力，加上目前在光學共同封裝的產品技術，逐步在台積電（2330）COUPE平台上完成認證，對於未來爭取四大CSP的2奈米相關平台加速器更具有優勢。

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