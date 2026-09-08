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記憶體漲價潮未完！南亞科、華邦電營收創高 股價續漲成交值緊追權王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

記憶體漲價行情持續升溫！南亞科（2408）、華邦電（2344）8月營收同步創歷史新高，帶動記憶體族群8日再成盤面焦點，華邦電一度大漲逾5%、南亞科漲近4%，DRAM雙雄成交值更僅次於台積電（2330），市場資金明顯回流。

南亞科8月營收達446.9億元，月增1.8%、年增560.8%，再創新高；華邦電8月營收273.08億元，月增2%、年增289.4%，連9個月刷新紀錄，前8月累計營收1,521.78億元、年增177.4%，同樣創同期新高。盤面上，威剛（3260）、旺宏（2337）、品安（8088）等同步走揚，群聯（8299）、晶豪科（3006）、力積電（6770）則呈現震盪。

支撐營收爆發的核心仍是DRAM漲價與供給吃緊。集邦科技指出，2026年第2季全球DRAM產業營收達1,547.3億美元，季增59.5%，主要受一般型DRAM合約價大幅上漲帶動；AI伺服器需求持續推升HBM、高容量RDIMM等產品，加上原廠庫存降至低檔、新增供給優先配置伺服器，整體供給擴張仍追不上需求。

值得注意的是，成熟製程DRAM供給缺口反而成為台廠受惠關鍵。集邦指出，三星、SK海力士、美光持續將資源轉向先進製程與HBM，成熟製程供給因而偏緊，南亞科、華邦電及力積電可望承接國際大廠轉型後釋出的市場需求。其中，南亞科第2季營收季增68.3%、華邦電季增75.8%；力積電自行生產的消費型DRAM營收更季增167.8%。

集邦預估，第3季一般型DRAM合約價季增幅雖收斂至13%至18%，但價格仍維持上行，消費型DRAM因原廠大幅縮減供給，漲勢甚至更強。

華邦電總經理陳沛銘先前則表示，DRAM供給吃緊可能延續至2027年，客戶搶貨也從短單轉向長約，甚至開始洽談2028年至2030年供貨，顯示這波記憶體需求能見度已明顯拉長。

在營收屢創新高、DRAM報價可望持續走揚，以及供給結構偏緊等因素支撐下，記憶體族群營運基本面維持強勁。華邦電、南亞科今日盤中成交值屢次位居市場前列，後續股價能否進一步反映營收與報價漲勢，將成為市場關注焦點之一。

華邦電 營收 南亞科

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