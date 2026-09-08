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穎崴8月營收暴增2.3倍、連三月創高 早盤亮燈漲停
半導體測試介面大廠穎崴（6515）今（8）日買盤湧入，早盤以7,290元開出，一度回落至6,945元，隨後快速拉升，盤中攻上7,700元漲停價，大漲700元，亮眼營收獲得資金大力按讚。
穎崴昨日盤後公布8月營收17.06億元，月增6.58%、年增233.37%，連續五個月成長、連三個月改寫單月新高；累計前八月營收98.1億元，年增97.88%，距離百億元大關僅差1.9億元，成為今日股價攻上漲停的主要催化劑。
公司表示，AI應用訂單持續湧入，全球客戶對高階測試需求迫切，加上新增產能陸續開出，帶動營收一路走高。法人看好，在AI、HPC客戶拉貨與擴產效益挹注下，穎崴第三季營收有望連續五季繳出雙位數季增，下半年營運可望優於上半年。
CPO布局也為後市增添想像空間。穎崴目前有逾十個CPO專案進行中，Insertion 3、4階段由測試座率先切入，Insertion 2探針卡也已與客戶展開合作；公司預期CPO最快2027年下半年進入小量階段，2028年才可能明顯放量。
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