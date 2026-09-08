外資加持穎崴亮燈漲停 猛踩油門甩開鴻勁追逐力道

台股股價排名第三、四名的穎崴（6515）與鴻勁（7769）8日開高走高，穎崴早盤亮燈漲停至7,700元，鴻勁亦勁揚逾8.5%接近漲停板價7,220元。

穎威8月營收達17.1億元，季增7%，年增233%，創下歷史新高，並連續第三個月刷新單月營收紀錄。花旗證券表示，得益於AI/HPC領域對測試介面的強勁需求，第3季迄今的營收已達33.1億元，大幅超出花旗（Citi）及市場普遍預期（分別達到預測值的75%和78%）。

花旗證券認為，這一成長動能歸功於仁武廠一期營運順暢且產能按計畫爬坡；展望短期，隨著AI GPU持續出貨疊加AI ASIC即將進入放量階段，成長態勢有望延續。目前，測試插座（test socket）交貨週期已從通常的八周延長至13-14周，且可能進一步拉長；同時，引腳數量的增加與AI測試複雜度的提升，共同推動平均售價及出貨量的增長。

國泰期貨投資顧問部指出，鴻勁第3季受惠AI GPU及ASIC客戶後段測試需求維持強勁，ATC Handler及Cold Plate 出貨動能延續，高階AI客戶 FT及SLT需求亦持續增加；此外，美系TPU客戶開始導入大型測試設備，進一步挹注高階測試設備需求。考量客戶拉貨動能及新專案出貨進度，上修鴻勁第3季營收預估2.4%至152.08億元，可望季增10.2%。