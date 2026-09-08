沛爾生醫-創拆股後苦吞兩根跌停 原股東獲利賣壓何時結束？

沛爾生醫-創（6949）7日新股票重新上市買賣，但當天從漲停重挫至跌停，8日股價再度跌停至60.4元，成交量逾1.7萬張，不過跌停排隊賣單僅有3千多張，顯示不計價賣出的賣壓減輕。

沛爾生醫-創舊股票最後交易日為8月26日，當天股價以1,490元創下歷史新高，隨後於8月27日至9月4日停止交易，9月7日新股票重新上市買賣。新股面額1拆為20，每股面額從10元變成0.5元，等同每1股舊股票換發20股新股票。

沛爾生醫換股後資本額維持不變，仍為6.558億元，但發行股份將增加至約13.116億股，因此原本持有一張股票的股東，拆股後可獲得20張股票。

而沛爾生醫拆股前股價已大漲一波，由7月31日的796元一路漲到1,490元，一個月漲幅達88%。對於原股東來說，雖然拆股並未改變持股總市值，但原本1張高達149萬元的股票，拆股後變成20張、每張僅約7萬元，流動性大幅提高，股東更容易分批調節持股。

不過，沛爾生醫昨日跌停排隊賣單一度超過1.4萬張，今日雖再度跌停，但跌停委賣單已縮減至約3千張，顯示拆股重新掛牌後的賣壓已有收斂跡象。

沛爾生醫發展的自體CAR-T製劑PL001，已經通過第二期臨床試驗期中分析。據了解，已獲得財團法人醫藥品查驗中心（CDE）列為再生醫療製劑輔導專案（T-RMAT）輔導對象，將透過《再生醫療製劑條例》「附款許可」的「有條件快速通關」機制，目標今年底、明年初拿到臨時藥證。