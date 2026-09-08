光通訊網路需求強勁 全新8月營收優於預期、外資調升目標

中鋼（2002）公布10月及第4季盤價，中鋼最新盤價為：主要鋼種價格平均上漲500~600元/噸，其中，熱軋及冷軋鋼板、鋼捲上漲600元。群益投顧認為，中鋼7月獲利如預期開始下滑，但預期鋼價將可逐漸築底，後續仍待觀察中國大陸鋼鐵同業的生產及出口動態。

2026-09-08 11:02