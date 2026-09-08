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光通訊網路需求強勁 全新8月營收優於預期、外資調升目標
全新（2455）8日開高走高，早盤股價來到535元，漲幅逾6%；大幅優於市場預期，美系券商調升目標。
美系券商最新house view 上修2026–2028預估全球光收發模組出貨量。分別上調 21%／31%／31%，將 800G+ 出貨量預估分別上調 31%／39%／36%，並將 1.6T+ 出貨量預估分別上調 29%／61%／50%。
全新8月營收大幅優於美系預期，反映AI資料中心光通訊網路需求強勁、InP（磷化銦）基板供應改善，以及持續提高客戶滲透率。券商預估第3、4季營收分別季增44%、23%。上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至6.84/11.4/17.7元，以69x今年PE評價，同步升目標。
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