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致茂營收／8月56.32億元創新高 輝達等大客戶持續追單能見度持續拉長

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
量測儀器大廠致茂參展ㄧ景。記者尹慧中／攝影
量測儀器大廠致茂參展ㄧ景。記者尹慧中／攝影

量測儀器大廠致茂（2360）公布2026年8月合併營收為新台幣56.32億元，創下單月歷史新高。致茂受惠於輝達等大客戶持續追單，訂單爆滿且產能供不應求，今年成長動能可望持續優於產業平均。

致茂日前召開法說會公布財報展望，2026 年上半年，致茂合併營收達新台幣 254 億元，較去年同期大幅成長 91%。稅後淨利為新台幣 92 億元，年成長 120%，基本每股稅後純益為新台幣 21.27 元。

展望 2026 年下半年，公司預計強勁的成長動能將持續延續。在半導體業務的推動下，受惠於來自人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、特殊應用積體電路（ASIC）的系統級測試（SLT），以及光通訊與共同封裝光學（CPO）的光電測試需求，預期半導體下半年營運表現將優於上半年。

受惠AI驅動測試與量測的價值重估，正反映在市場成長曲線上。根據SEMI預測，全球半導體設備銷售額將由2025年的1,350億美元增至2028年近2,300億美元；其中測試設備成長尤為強勁，2026年銷售額預估大增31%至153億美元，2028年更將進一步攀升至208億美元。台灣市場同樣展現成長動能。

致茂 營收 輝達

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