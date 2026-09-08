聽新聞
0:00 / 0:00
玉晶光8月合併營收月增12% 技嘉增7.2%
光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（7）日公布8月合併營收27.19億元，攀上三年來高點，月增12.26%，年增0.72%；前八月合併營收169.64億元，年增11.8%。
玉晶光表示，與去年同期相較，8月手機鏡頭營收增加，惟VR產品出貨減少，整體產品組合不同。
由於VR應用毛利率較差，外界預期，隨VR產品出貨降低，有利玉晶光本季毛利率向上。
展望後市，玉晶光指出，本季為客戶傳統鋪貨旺季，營收表現不錯，第4季營仍須視客戶新品上市後消費者反映而定。
技嘉（2376）昨（7）日公布8月合併營收474.01億元，為歷年最旺8月，月增7.2%，年增98.43%；前八月合併營收3,408.83億元，為同期新高，年增55.23%。
展望後市，技嘉董事長葉培城之前表示，目前產業景氣仍相當熱絡，AI需求「非常旺」，短期內不會改變，下半年及明年展望「都不用擔心，都非常好」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。