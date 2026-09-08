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玉晶光8月合併營收月增12% 技嘉增7.2%

經濟日報／ 記者劉芳妙蕭君暉／台北報導

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（7）日公布8月合併營收27.19億元，攀上三年來高點，月增12.26%，年增0.72%；前八月合併營收169.64億元，年增11.8%。

玉晶光表示，與去年同期相較，8月手機鏡頭營收增加，惟VR產品出貨減少，整體產品組合不同。

由於VR應用毛利率較差，外界預期，隨VR產品出貨降低，有利玉晶光本季毛利率向上。

展望後市，玉晶光指出，本季為客戶傳統鋪貨旺季，營收表現不錯，第4季營仍須視客戶新品上市後消費者反映而定。

技嘉（2376）昨（7）日公布8月合併營收474.01億元，為歷年最旺8月，月增7.2%，年增98.43%；前八月合併營收3,408.83億元，為同期新高，年增55.23%。

展望後市，技嘉董事長葉培城之前表示，目前產業景氣仍相當熱絡，AI需求「非常旺」，短期內不會改變，下半年及明年展望「都不用擔心，都非常好」。

玉晶光 技嘉 營收

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