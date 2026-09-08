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宏達電8月合併營收月增37% 臻鼎增17%

經濟日報／ 記者陳昱翔朱子呈／台北報導

品牌大廠宏達電（2498）昨（7）日公告8月合併營收2.46億元，月增37.7%，年減7.7%；前八月合併營收16.91億元，年減6.9%。

宏達電日前宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並揮軍歐美市場，藉此添增第4季營運動能。公司預期，隨著VIVE EAGLE切入歐美市場，有信心第4季營運優於第3季。

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（7）日公布8月合併營收206.66億元，為歷年最旺8月，月增17.42%，年增41.05%；前八月合併營收1,274.26億元，年增19.89%，為歷年同期最佳。

臻鼎表示，8月合併營收突破200億元，除了行動通訊客戶新品備貨需求持續挹注，伺服器、光模組及IC載板三大業務合計營收更較去年同期成長逾三倍，成為推升業績向上重要引擎。

展望下半年，臻鼎看好消費性電子新品進入傳統出貨旺季，加上AI伺服器、高速光模塊與IC載板需求持續放量。

宏達電 臻鼎 營收

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