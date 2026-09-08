瑞昱報捷 打入輝達鏈

IC設計大廠瑞昱（2379）董事長邱順建昨（7）日透露，已成為輝達合作夥伴，並且已有ASIC案件採用3奈米製程，後續會持續與輝達及更多國際大廠合作，並透露瑞昱也積極跨足當紅的光通訊相關領域。

邱順建昨天獲選為工研院新科院士並受訪，釋出以上訊息。據了解，瑞昱上述3奈米製程ASIC案件是AI伺服器相關應用，順勢搭上AI商機熱潮，並且顯示瑞昱在先進製程的專案已有所進展，進一步往更高階產品延伸。

邱順建看好ASIC市場發展，並以聯發科獲得輝達逾千億元投資為例指出，聯發科近年與大型科技公司合作發展ASIC客製化晶片的模式，是產業發展「必然的趨勢」，也是台灣IC設計產業升級過程中自然會出現的變化，瑞昱也已有ASIC業務，這需要跟客戶密切合作，會跟著生意的腳步，使其自然發生。

被問到瑞昱未來是否會爭取國外大廠的投資，他則回應：「這只能靠緣分」。

邱順建認為，AI蓬勃發展，總體看來非常好，不過也出現資源排擠效應，有些產能與消費行為流向AI應用。另外，技術不斷進展，WiFi 8技術應該很快就會進入取代WiFi 7的趨勢，而光通訊是AI應用非常重要的核心，瑞昱也積極投入相關IP與產品建置。

邱順建指出，AI相關成長最大的領域，第一是AI處理器，另外就是記憶體，其他部分也在增長，台廠還有很多可著墨之處，例如高速介面、交換機等。

邱順建說，台灣產業跟著整個智慧聯網生活發展，瑞昱成立已接近40年，剛好在處於這樣的脈動之中，從最早3C產品各自獨立， 到現在有AI加進來，形成智慧連結的生活，未來相關趨勢應會持續發展。

邱順建提到，這次獲選為工研院院士，不僅是對個人，也是對瑞昱團隊的肯定與鼓勵。瑞昱從成立以來就一直努力，希望用真功夫打天下，推動高科技普及化，創造普羅大眾都能使用的IC，如今該公司一年出貨量約達25億顆，包括無線網路、視訊、音訊晶片，及車用、醫療、AIoT、AI伺服器等應用領域。該公司持續打造數位世界的神經系統，實現智慧聯網生活的願景。