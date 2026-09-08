南亞科小金雞 補丁科技9月16日登興櫃

記憶體大廠南亞科持股逾20%的小金雞、記憶體IC設計業者補丁科技（7947）揮軍資本市場，預計9月16日以每股參考價740元登錄興櫃。

受惠AI應用擴展、記憶體市場回溫及客戶專案順利推進，補丁科技2025年合併營收8.23億元，年增97%；毛利率46%；稅後純益2.05億元，每股純益3.76元。今年上半年營收10.88億元，年增248%；稅後純益5.64億元，每股純益9.35元。

補丁科技因應AI高速運算對高頻寬記憶體需求快速升溫，積極布局AI高頻寬記憶體、3D晶圓堆疊及近記憶體運算架構，提供高頻寬、低延遲及低功耗解決方案，並推動營運模式朝記憶體IP授權、客製化IC設計及Turnkey量產服務轉型。