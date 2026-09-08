旺宏、威剛8月營收站高崗

記憶體晶片廠旺宏（2337）與記憶體模組廠威剛昨（7）日公布8月營收均改寫單月歷史新高，旺宏首度突破80億元大關、達81.45億元，連五月寫新猷；威剛為189.3億元，連六個月創新高。隨著記憶體缺貨漲價態勢延續，兩家公司後市持續看俏。

旺宏8月合併營收81.45億元，月增5.44%，並較去年同期大增218.53%；前八月合併營收454.63億元，年增149.1%。

旺宏8月業績衝高，主要受惠儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與eMMC需求同步升溫、產品報價勁揚。

展望後市，旺宏總經理盧志遠日前表示，AI浪潮帶動記憶體產業進入超級周期，NAND Flash與eMMC市場需求「遠遠不能滿足」，供需結構明顯轉佳，旺宏目前毛利率已接近七成，隨新增產能陸續開出、產品價格持續走升，若市場景氣延續，毛利率挑戰八成「指日可待」。

法人指出，旺宏除受惠記憶體報價上漲，也有庫存回沖利益挹注，在存貨價值回升及高毛利產品出貨增加之下，獲利增幅可望優於營收成長幅度。

威剛8月合併營收189.3億元，月增3%，年增279.8%；前八月合併營收1,015.8億元，首度突破千億元大關，並較去年同期大增218.1%。

威剛董事長陳立白表示，全球AI基礎建設投資熱度不減，上游記憶體原廠持續將資源集中於AI相關應用，使非AI市場供給維持緊俏，帶動8月記憶體價格續漲。

與此同時，PC、工控及終端通路客戶需求同步增加，威剛固態硬碟（SSD）8月營收攀升至50.3億元，再創歷史新高，成為推升整體業績重要引擎。