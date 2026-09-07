樺漢營收／8月154億元、年增43％創同期新高 在手訂單逾2,500億元

大立光（3008）股價7日因瑞銀評等巨變而跌停，大出市場意外。瑞銀指出，雖然對大立光CPO的長期前景仍保持正面看法，但市場定價已過度反映樂觀預期，因此將評等由「買進」直接降至「賣出」，目標價則維持5,000元不變。

2026-09-07 17:45