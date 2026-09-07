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樺漢營收／8月154億元、年增43％創同期新高 在手訂單逾2,500億元
工業電腦廠樺漢（6414）7日公布2026年8月自結合併營收154.9億元、月減5.6％、年增43.1％，今年前八月合併營收1,171.8億元、年增29.4％，八月單月與今年前八月合併營收皆創歷史新高。
樺漢指出，三大事業體8月皆呈現成長，工業物聯網業務受惠於全球實體AI應用解決方案等強勁需求，8月營收呈現強勁雙位數增長。智慧軟體與方案受惠於長期產業增長趨勢，8月營收亦呈現雙位數增長。智慧工廠與廠務則持續受惠於半導體高科技廠務工程進度推進，帶動客製化設備研發製造及自動化供應系統等業務成長，8月營收呈現強勁雙位數年增長。
樺漢表示，截至目前集團在手訂單金額超過2,550億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域。完成Kontron 公開收購增加持股後，Physical AI營收與獲利貢獻亦將大幅提升，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎。
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