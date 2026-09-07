緯致營收／前八月95.42億元、年增30% 續創同期新高

緯致科技（4953）公告自結2026年8月合併營收12.46億元、月減2.1％、年增26.6％。受8月工作天數較少影響，單月營收較7月小幅回落，但仍寫下歷史次高。

累計前八月營收達95.42億元，年增30.7%，續創歷年同期新高。緯致科技表示，今年以來，各月營收年增幅均維持兩成以上，反映公司營收規模穩步擴大，整體營運維持穩健。

此外，憑藉在市場面、基本面與永續面的優異表現，緯致科技連續第三年從眾多中型上市櫃企業中脫穎而出，榮獲2026外資精選台灣100強－「中堅潛力獎」。此項殊榮不僅彰顯公司穩健的財務體質與經營韌性，也進一步肯定緯致科技在AI與數位創新、永續治理及長期成長策略上的持續深耕。