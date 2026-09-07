宏碁資訊營收／8月、前八月皆創同期新高 企業AI應用持續升溫

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）公布8月營收11.7億元，較去年同期大幅增長77%；累計今年前八月營收82億元，較同期成長近26％，其中8月及今年前八月合併營收皆創歷史同期新高。

宏碁資訊表示，成長主要受惠於既有客戶訂單規模擴大，以及子公司新增專案訂單增加所致。此外，在企業AI應用實際導入，雲端與資安需求同步升溫下，帶動公司新客戶與既有客戶訂單同步成長，穩定挹注整體營運表現。

宏碁資訊作為AI Service Provider，積極協助企業將 AI 應用落地至營運流程，同時擴大雲端與資安服務布局，帶動業績穩定成長，也因此獲得外資評價體系的高度認可，展現邁向亞太智慧領航者的發展潛力。

隨著營運表現持續攀升，宏碁資訊近期榮獲台灣董事學會頒發「2026外資精選台灣百強－中堅潛力企業獎」，於逾2,000家公開發行公司中脫穎而出，並為公司第二度獲獎。

該評選綜合考量企業市值、成長潛力及永續表現，且入選企業須連續三年維持獲利並具備正向淨利複合年均成長率（CAGR）。此次獲獎不僅肯定宏碁資訊穩健成長的經營成果，更彰顯其在 AI、雲端與資安三大核心領域的競爭優勢，以及企業治理與永續經營的長期投入。