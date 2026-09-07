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融程電營收／前八月30億元創同期新高 國防、半導體訂單加持

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
融程電董事長呂谷清。聯合報系資料照
融程電董事長呂谷清。聯合報系資料照

工業電腦廠融程電（3416）7日公布2026年8月合併營收達4.05億元、月減14.2％、年增16.7％。累計2026年前八月合併營收為30.02億元、年增27.1％，改寫歷史同期新高，主要國防軍工、半導體及邊緣A市場終端需求強勁接單暢旺，訂單能見度維持高檔水準，下半年整體營運將再創新高。

融程電表示，公司搶攻邊緣AI及國防自主無人載具商機，聚焦國防軍工和半導體需求推升下帶動專案出貨暢旺，強化全球生態系合作聚焦邊緣AI在國防軍工及無人載具領域部署與應用。

國防軍工應用成長預估至少五成，推出國防軍工無人機與機器人應用的強固型邊緣AI平台，搶攻國防軍工、船舶海事電腦、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，將持續深化國防與半導體產業AI應用布局提升營運效率，以及透過與主要供應商建立長期策略合作關係，確保關鍵料件供應穩定。

展望後市，持續強化在美國、韓國、日本生產組裝行銷，主要關鍵客戶布局，與加快歐洲的整合，預期整合邊緣AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業。

融程電 營收 半導體

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