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智邦8月合併營收衝408億 登頂

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
智邦董事長黃國修。聯合報系資料照
智邦董事長黃國修。聯合報系資料照

網通大廠智邦（2345）昨（7）日公布8月合併營收首度突破400億元大關、達408.72億元，創單月歷史新高，月增3.6%，年增59.4%；前八月合併營收2,460億元，為同期最佳，年增61.9%。

智邦7、8月合併營收累計已逾800億元，展望後市，法人看好，智邦受惠客戶拉貨持續推升營運成長，預估本季合併營收可望輕鬆突破千億元關卡，上看1,200億元，單季營收季增率超過市場預期的一成水準，再創新高。智邦昨日股價收平盤2,100元。

智邦今年以來營收三級跳，4月起單月業績連續創單月歷史新高。以個別月份來看，4月合併營收273.6億元，6月營收更一舉從5月的286.2億元成長至395.5億元，一個月就增加近110億元，推升第2季合併營收達955.4億元，季增36.3%。

邁入第3季之後，智邦7月合併營收394.7億元，維持高檔水準；8月墊高至408.72億元，月增3.6%，年增59.4%；前八月合併營收2,460億元，年增61.9%。

外資看好，隨著AI基礎建設投資持續擴大，帶旺智邦高階交換機與AI加速卡模組長期需求。另外，隨液冷、CPO等技術導入，加上1.6T交換機與OCS交換器需求，將進一步推升智邦產品附加價值與獲利結構。

另兩家網通廠中磊、智易昨天也公布8月業績，中磊為70.44億元，較7月歷史新高衰退11.7%，年增45%；前八月營收522.9億元億元，年增55%，創同期新高。智易8月營收47.32億元，月減2.4%，年增1.9%；前八月合併營收362.45億元，年增2.7%。

智邦 業績 營收

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