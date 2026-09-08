穎崴8月營收月增6.5% 連三月攀峰

半導體測試介面大廠穎崴（6515）昨（7）日公布8月營收17.06億元，月增6.5%，連三個月創新高。

穎崴8月營收年增2.33倍；累計前八月合併營收98.1億元，年增97.8％。昨天股價收7,000元，下滑75元。

穎崴8月業績持續衝高，主要受惠AI應用訂單持續帶動，連續五個月成長，連三個月衝新高。穎崴累計前八月業績表現優於預期公司表示，面對全球AI客戶對高階測試迫切需求，迅速調整產能，得以寫下佳績。

穎崴指出，先進封裝複雜度持續帶動測試設備及測試介面商機，該公司的次世代先進測試介面平台同步升級，尤其次世代超導測試座HyperSocket透過獨創導電膠架構，為先進封裝世代下大封裝、高電流、高針數等測試極限挑戰的最佳解決方案。

穎崴表示，五大CSP業者持續大舉投入資料中心相關支出，同時Hyperscaler AI基礎建設持續擴張，AI熱潮使AI晶片需求持續增加，半導體測試供應鏈將在此趨勢下成長。該公司長期耕耘半導體高階先進測試介面，從早期產品設計階段便與客戶共同開發，因此能兼顧效能與客戶需求。