創意8月營收再創高 智原同期最佳

創意（3443）昨（7）日公布8月營收58.4億元，連三個月創新高，智原8月營收11.83億元，為同期新高。

創意8月營收月增1.2％、年增1.11倍，累計今年前八月合併營收369.53億元，年增1.03倍。

創意董事會日前決議通過與銀行團簽訂400億元聯貸案，並發行上限8億美元海外無擔保轉換公司債，合計籌措約650億元銀彈，是該公司成立以來最大規模的籌資案。法人認為，創意大舉籌資，應是為了日益擴大的ASIC業務周轉所需資金需求而預做準備。

根據創意公告，該公司將與兆豐商銀等聯合授信銀行團簽訂聯貸合約，目的是為充實中長期營運資金，總額度為400億元，並於25％範圍內增減這次聯合授信總額度。

同時，該公司並將發行海外第一次無擔保轉換公司債，發行總額以8億美元為上限，所募得價款將用以進行外幣購料。

目前創意手上最受矚目的案件為雲端服務供應商（CSP）客戶的CPU案，而下一世代CPU案子預計今年底至明年初進入量產。此外，該公司手上還有北美客戶車用晶片案件，這一代晶片已於4月設計定案（Tape-out），預計明年下半年量產。

智原8月營收月增11.4％、年增29.8％，累計今年前八月合併營收81.47億元，年減41％。