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散熱雙強 奇鋐、健策8月營收攻頂 營運展望樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影
奇鋐董事長沈慶行。記者籃珮禎／攝影

散熱大廠奇鋐（3017）、健策昨（7）日雙雙公告8月營收均創歷史新高。奇鋐上月營收194.81億元，月增4.8%、年增54.3%；健策營收32.26億元，月增0.4%，年增90.9%。

奇鋐累計前八月營收1,362.3億元，年增76.1%，為同期新高。奇鋐日前法說會曾指出，受惠AI需求強勁，預期本季業績有望再度攻頂，下半年展望相當樂觀。

據了解，奇鋐今年資本支出約150億元，明年會比今年略多，粗估落在150億元至200億元，主要用於擴增產能，預估明年產能將比今年再多擴產五成，全力搶攻AI水冷散熱市場商機。

奇鋐表示，從目前在手訂單以及出貨排程估算，下半年營運一定優於上半年，而且會逐季成長，明年新產能加入後，營運動能亦有望進一步提升，加上ASIC的水冷散熱需求正快速成長，均將成為公司業績持續攻頂的主要動能。

健策受惠AI資料中心散熱需求旺盛，推升業績扶搖直上，今年前八月營收190.18億元，年增42.9%，為同期新高。健策預期，今年在AI伺服器相關的產品接單暢旺，市場預料營運逐季走升，全年展望樂觀。

資本支出方面，健策去年約5至7億元，而今年因新廠房開始動工建設，資本支出將會拉高到20至30億元，新廠房全數落成後，健策接單競爭力將進一步升級。

營收 奇鋐 法說會

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