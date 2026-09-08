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勝一8月營收年增44% 國精化增24%

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

勝一（1773）昨（7）日公布8月營收13.8億元，年增44.6%；前八月累計營收93.7億元，年增23.9%。勝一指出，8月營收較7月成長，主要因半導體客戶新廠完工，晶圓製程清洗需求增加，推升電子級溶劑提貨量放大。

此外，勝一表示，電子級異丙醇（IPA）新廠已依進度完工，目前進入測試階段。待通過客戶測試後，預估有望於2027年開始出貨、貢獻營收。

國精化8月營收4.1億元，年增24.1%；前八月累計營收27.8億元，年增8.2%。

國精化應用於M7以上銅箔基板（CCL）高階電子化學材料，目前持續對客戶出貨；M9以上材料也已通過驗證。公司指出，隨高階CCL材料產能放大，預期明年迎來雙位數成長。

國精化指出，M7以上產品陸續對國內板廠客戶出貨，M9產品則已通過客戶驗證，目標該材料年產能在今年第4季達1,800至2,000噸。

營收 晶圓 半導體

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