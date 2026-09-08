聽新聞
0:00 / 0:00

望隼8月合併營收年增70% 中菲行增39%

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

望隼（4771）昨（7）日公告8月合併營收4.3億元，年增70.6%，超越今年4月寫下的紀錄，改寫單月歷史新高；累計前八月營收29.7億元，年增34.1%。

望隼表示，8月營收大幅成長，主要受惠中國大陸及日本客戶訂單持續回流，帶動營運動能持續增強。

望隼今年各主要市場均維持成長，其中大陸市場動能相對突出。台灣則透過通路整合拓展銷售，歐美市場以矽水膠新品為主要成長動能。

指標貨攬業者中菲行（5609）8月營收報佳音，集團自結合併營收34.1億元，年增39.1%，寫下亮眼成長表現；累計前八月合併營收232.6億元，年增20.9%。

中菲行表示，8月空運營業額年增34.3%、海運營業額年增48.4%，合同物流營業額也成長37.8%，主要受惠高科技產業物流需求穩健。隨著AI應用快速擴張，帶動伺服器、半導體及相關電子產品跨區域運輸需求，持續成為亞太物流市場的重要成長動能。

中菲行 營收 中國大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

望隼營收／8月4.37億元、年增70.64%創新高 兩岸產能滿載

望隼營收／8月4.4億元、年增近71% 前八月年增34%

中菲行營收／8月34.15億元報喜、年增39.1% 高科技供應鏈需求強

威剛營收／8月189億元 月增3%、年增279%

相關新聞

散熱雙強 奇鋐、健策8月營收攻頂 營運展望樂觀

散熱大廠奇鋐（3017）、健策昨（7）日雙雙公告8月營收均創歷史新高。奇鋐上月營收194.81億元，月增4.8%、年增54.3%；健策營收32.26億元，月增0.4%，年增90.9%。

旺宏、威剛8月營收站高崗

記憶體晶片廠旺宏（2337）與記憶體模組廠威剛昨（7）日公布8月營收均改寫單月歷史新高，旺宏首度突破80億元大關、達81.45億元，連五月寫新猷；威剛為189.3億元，連六個月創新高。隨著記憶體缺貨漲價態勢延續，兩家公司後市持續看俏。

保瑞8月合併營收年增59%

保瑞（6472）昨（7）日公告8月合併營收21.8億元，年增59.2%，寫歷史次高；今年前八月營收139.7億元，年增6.09%，營運持續維持成長軌道。

創意8月營收再創高 智原同期最佳

創意（3443）昨（7）日公布8月營收58.4億元，連三個月創新高，智原8月營收11.83億元，為同期新高。

穎崴8月營收月增6.5% 連三月攀峰

半導體測試介面大廠穎崴（6515）昨（7）日公布8月營收17.06億元，月增6.5%，連三個月創新高。

智邦8月合併營收衝408億 登頂

網通大廠智邦（2345）昨（7）日公布8月合併營收首度突破400億元大關、達408.72億元，創單月歷史新高，月增3.6%，年增59.4%；前八月合併營收2,460億元，為同期最佳，年增61.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。