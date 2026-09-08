望隼8月合併營收年增70% 中菲行增39%

望隼（4771）昨（7）日公告8月合併營收4.3億元，年增70.6%，超越今年4月寫下的紀錄，改寫單月歷史新高；累計前八月營收29.7億元，年增34.1%。

望隼表示，8月營收大幅成長，主要受惠中國大陸及日本客戶訂單持續回流，帶動營運動能持續增強。

望隼今年各主要市場均維持成長，其中大陸市場動能相對突出。台灣則透過通路整合拓展銷售，歐美市場以矽水膠新品為主要成長動能。

指標貨攬業者中菲行（5609）8月營收報佳音，集團自結合併營收34.1億元，年增39.1%，寫下亮眼成長表現；累計前八月合併營收232.6億元，年增20.9%。

中菲行表示，8月空運營業額年增34.3%、海運營業額年增48.4%，合同物流營業額也成長37.8%，主要受惠高科技產業物流需求穩健。隨著AI應用快速擴張，帶動伺服器、半導體及相關電子產品跨區域運輸需求，持續成為亞太物流市場的重要成長動能。