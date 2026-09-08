聽新聞
0:00 / 0:00

久舜8月合併營收年增89% 刷新紀錄

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

久舜營造（5547）昨（7）日公告8月合併營收達3.1億元、年增89.5%，單月營收不僅連五個月站穩2億元以上，更創歷史新高；久舜表示，下半年在毛利較佳個案入帳，加上認列案源持續擴大，看好今年營收、獲利有望穩步向上。

久舜營造表示，在揮別土方之亂後，目前各工地施工及營收認列均已恢復正常，除了既有住宅與社宅統包工程穩定推進外，廠辦工程及南部地區業務亦同步貢獻營收，帶動整體8月營運動能轉強。

久舜今年8月營收達3.1億元，較7月2.2億元、去年同期1.64億元呈現月增40.7%、年增89.5%，刷新歷史新高；累計前八月營收17.4億元、年增20.8%；久舜昨收在19.6元、下跌0.05元。

營收 土方

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

久舜營收／8月3.1億元、年增近九成再創新高 下半年穩健成長

威剛營收／8月189億元、月增3% 六度續寫新高

力成營收／8月85.58億元再創新高 連2月改寫紀錄、前八月年增逾3成

櫻花營收／8月8.69億元、年增6.8% 連十月年增 前八月再創同期新高

相關新聞

散熱雙強 奇鋐、健策8月營收攻頂 營運展望樂觀

散熱大廠奇鋐（3017）、健策昨（7）日雙雙公告8月營收均創歷史新高。奇鋐上月營收194.81億元，月增4.8%、年增54.3%；健策營收32.26億元，月增0.4%，年增90.9%。

旺宏、威剛8月營收站高崗

記憶體晶片廠旺宏（2337）與記憶體模組廠威剛昨（7）日公布8月營收均改寫單月歷史新高，旺宏首度突破80億元大關、達81.45億元，連五月寫新猷；威剛為189.3億元，連六個月創新高。隨著記憶體缺貨漲價態勢延續，兩家公司後市持續看俏。

保瑞8月合併營收年增59%

保瑞（6472）昨（7）日公告8月合併營收21.8億元，年增59.2%，寫歷史次高；今年前八月營收139.7億元，年增6.09%，營運持續維持成長軌道。

創意8月營收再創高 智原同期最佳

創意（3443）昨（7）日公布8月營收58.4億元，連三個月創新高，智原8月營收11.83億元，為同期新高。

穎崴8月營收月增6.5% 連三月攀峰

半導體測試介面大廠穎崴（6515）昨（7）日公布8月營收17.06億元，月增6.5%，連三個月創新高。

智邦8月合併營收衝408億 登頂

網通大廠智邦（2345）昨（7）日公布8月合併營收首度突破400億元大關、達408.72億元，創單月歷史新高，月增3.6%，年增59.4%；前八月合併營收2,460億元，為同期最佳，年增61.9%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。