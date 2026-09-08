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久舜8月合併營收年增89% 刷新紀錄
久舜營造（5547）昨（7）日公告8月合併營收達3.1億元、年增89.5%，單月營收不僅連五個月站穩2億元以上，更創歷史新高；久舜表示，下半年在毛利較佳個案入帳，加上認列案源持續擴大，看好今年營收、獲利有望穩步向上。
久舜營造表示，在揮別土方之亂後，目前各工地施工及營收認列均已恢復正常，除了既有住宅與社宅統包工程穩定推進外，廠辦工程及南部地區業務亦同步貢獻營收，帶動整體8月營運動能轉強。
久舜今年8月營收達3.1億元，較7月2.2億元、去年同期1.64億元呈現月增40.7%、年增89.5%，刷新歷史新高；累計前八月營收17.4億元、年增20.8%；久舜昨收在19.6元、下跌0.05元。
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