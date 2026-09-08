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儒鴻8月營收微減 訂單需求強

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

指標成衣大廠儒鴻（1476）昨（7）日公告8月營收33.1億元，年減1.1%，月減11.7%；累計前八月營收267.7億元，年增5.04%。

儒鴻表示，8月受到越南國慶假期、颱風及船期緊張影響，出貨節奏受到干擾，遞延出貨金額約4.5億元，因此較上月與去年同期下滑；不過目前訂單需求仍強，訂單能見度最遠已可看到明年3月，且明年1月訂單相當滿。

美伊戰爭近期再度升溫，儒鴻表示，目前接單尚未看到明顯影響，下半年訂單仍相對緊俏，不過原物料價格走勢仍需持續觀察。因應今年第2季以來原物料成本上升，公司8、9月起已陸續在產品價格上適度反映成本，成衣平均售價（ASP）持續走升，今年以來及8月單月相較去年同期，漲幅均約7~8%。

儒鴻指出，公司除透過提前採購降低原料價格波動影響，也透過議價控制採購成本，在目前市場供需狀況下，公司的採購規模也有助於提升議價能力。由於原物料從採購到反映於成本存在時間差，目前9月採購的原料，可能到11月才逐步反映，因此這一波戰事升溫的影響，仍有待觀察。

展望後市，儒鴻維持今年下半年優於上半年、也優於去年同期的看法，其中成衣動能相對強勁。以目前接單量觀察，第4季出貨量可望較第3季成長。

客戶布局方面，儒鴻「小巨人」客戶目前營收占比已達11%以上，全年12%的目標維持不變，今年新增三個客戶，其中一個已開始下單，且訂單能見度不錯。

儒鴻 營收 原物料

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