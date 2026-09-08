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保瑞8月合併營收年增59%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
保瑞董事長盛保熙。聯合報系資料照
保瑞董事長盛保熙。聯合報系資料照

保瑞（6472）昨（7）日公告8月合併營收21.8億元，年增59.2%，寫歷史次高；今年前八月營收139.7億元，年增6.09%，營運持續維持成長軌道。

保瑞子公司保盛藥業董事會並通過以8.5億元處分中壢二廠不動產，處分利益1.14億元，產線售後回租五年，既有生產與營運不受影響。

保瑞表示，7月因客戶拉貨排程調整而遞延的部分CDMO訂單已於8月完成出貨，加拿大廠、馬里蘭州無菌針劑廠，以及生物製劑CDMO洛克維爾（Rockville）廠均有不俗營收貢獻，帶動相關業務動能明顯回升。

全球銷售業務方面，保瑞旗下Upsher-Smith專科品牌藥旗艦產品線Vigabatrin三種劑型8月營業額再創歷史新高，顯示專科用藥市場滲透持續提升，產品組合亦進一步改善。隨高附加價值專科用藥占比增加，全球銷售事業結構持續朝更具獲利品質的方向發展。

消費者保健事業方面，保瑞子公司晨暉生技新併購的Weider Global Nutrition（威德）營運表現仍維持穩健。保瑞指出，目前正處於9、10月零售傳統旺季前的備貨與銷售轉換期，短期營運將呈現「先蹲後跳」，隨美國零售旺季逐步到來，後續營收動能值得期待。

保瑞旗下CDMO子公司保盛藥業董事會亦通過中壢二廠不動產售後租回案，該項目出售價金為8.5億元，保盛藥業將依市場行情向買方回租五年，既有生產與營運不受影響。

保瑞表示，透過此次交易，集團將原有不動產持有及融資成本轉換為市場價值，並預計認列約1.14億元資產處分利益；未來每年回租費用則由具高獲利能力的營運主體承擔，有助提升長期租稅效益，進一步優化集團資產結構與資金運用效率。在此安排下，預期每年可穩定產生約1,665萬元的淨利及現金流入雙重效益。

保瑞董事長盛保熙表示，2026年是保瑞在國際CDMO舞台發光發熱的一年，除了創下史上最好的新簽約成績與在手訂單指標，更已開始為跨入AI賦能CDMO領域暖身。未來將持續聚焦CDMO技術升級，持續在製藥領域創造股東價值。

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