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勝一營收／8月13.84億元 年、月雙增 半導體客戶提貨量增加

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

勝一（1773）7日公布8月營收13.84億元，年增44.62%、月增3.61%；前八月累計營收93.73億元，年增23.96%。勝一指出，8月營收較7月成長，主要因半導體客戶新廠完工，晶圓製程及設備等清洗需求增加，推升電子級溶劑提貨量放大。

此外，勝一表示，電子級異丙醇（IPA）新廠已依進度完工，目前進入測試階段。待通過客戶測試後，預估有望於2027年開始出貨、貢獻營收。

先進製程需求放大，勝一持續推進擴產進度。彰濱廠電子級IPA產線設計共四條，其中兩條產線已於9月完工，子公司鴻勝化學也將於第3季再投資12.3億元，續建兩套電子級異丙醇（IPA）產線，最快可望明年完工，並於2028年貢獻營收。法人推估，待四條產線全數完工並量產，電子級IPA年產能有望再增加逾3萬噸。

除IPA外，勝一也正擴建PM新產線，預計2027年年底完工。由於勝一目前丙二醇單甲醚（PM）仍有部分外購需求，PM為多項溶劑產品原料，待擴產完成，將可補足原料缺口、降低採購成本。

勝一旗下廢液回收業務也持續成長。勝一指出，約三年前協助客戶導入溶劑回收再利用，也是業界唯一能將溶劑回收後，再協助客戶利用於製程的廠商，更有部分再製成工業級溶劑並外銷。

展望未來研發及產品布局方向，勝一指出，已有多項產品用於後段製程，如蝕刻、光阻剝離等應用，也有多隻配方產品，且部分已切入封裝領域。目前新產品較專注在蝕刻製程，持續研發、送樣中。

營收 半導體 貨量 晶圓 先進製程

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