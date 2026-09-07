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材料營收／8月10.4億元、年增21% 深化新興市場布局

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
材料-KY董事長王克璋。記者蘇健忠／攝影
材料-KY董事長王克璋。記者蘇健忠／攝影

材料*-KY（4763）7日公布8月營收10.4億元，年增21%、月減2%；前八月累計營收76.53億元，年減21%。材料指出，隨公司持續深化新興市場布局，營運動能已穩步回升。

材料表示，近期部分客戶仍在進行庫存調整，惟整體產業庫存水位已逐步回歸健康區間，預期補庫存需求可望逐步浮現。同時，公司持續透過優化交期管理與供應鏈協作，掌握客戶回補庫存及新增訂單機會。

在產品布局方面，材料指出，除將持續深耕醋酸纖維絲束核心業務外，亦積極拓展高附加價值產品，包括加熱不燃燒菸（HNB）專用濾嘴絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布材料及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品領域，掌握新型菸草產品快速成長所帶來的市場機會。

此外，隨著中國大陸服飾用醋酸纖維需求持續增長，以及消費市場對環保與永續材料需求日益提升，材料正規劃逐步擴增具低碳與環保優勢的醋酸纖維長絲（森綾）產能，並積極拓展亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等新興市場，培育中長期營運成長新動能。

展望未來，材料指出，公司對中長期發展維持審慎樂觀看法，並將持續關注客戶庫存動態。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

材料 營收 布局 新興市場

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