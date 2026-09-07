建新營收／前八月22.05億元續寫同期新高 新科智慧物流中心招商報捷

專業整合物流廠建新國際（8367）受惠於新科智慧物流中心招商報捷，及切入AI供應鏈，8月自結合併營收2.69億元，雖較去年同期減少5%，但仍為歷年同期次高；累計前八月合併營收22.05億元、年增3.2%，續寫歷年同期新高。

建新表示，觀察全球AI算力建置持續擴張，不僅推升先進晶片、AI伺服器及電子零組件出口，也加速改變台灣物流市場結構，根據財政部統計，今年7月台灣出口達753億美元、年增32.9%，其中電子零組件出口277.3億美元，創歷史單月新高。

國際航空運輸協會（IATA）最新資料也顯示，7月亞洲至北美航空貨運量年增9.2%，已連續六個月成長，亞洲區內航線亦維持成長，反映AI與半導體相關高值貨物對跨境運輸、保稅倉儲及區域分撥的需求持續升溫。

目前，建新旗下新科智慧國際物流中心，已取得全球知名AI公司、全球最大電子商務與雲端服務商，以及ABF載板等大廠倉儲合作案，並開始進入實際進儲作業，逐步成為集團拓展高附加價值物流服務的重要成長引擎。

建新也同步瞄準AI產業、電子材料及高價值食品等客戶需求擴大招商，積極朝今年底新科智慧物流中心倉儲利用率過半目標邁進，進一步放大整體營運效應。

建新表示，過去港區物流多以大宗物資裝卸、倉儲與報關服務為主，然而隨著AI伺服器、先進載板、電子材料及半導體設備等高價值貨品流動增加，建新也加速轉型升級，強化在科技供應鏈物流市場的競爭利基，進一步堆疊未來營運動能。

展望下半年，建新持審慎樂觀看法。看好步入傳統旺季，煤炭、天然氣管及其他散裝貨種運輸需求，仍將支撐基礎營運表現；其次，新科智慧物流中心隨著客戶貨品陸續進儲，第二期投入營運，將進一步擴大冷鏈、倉儲與高規格物流服務量能。