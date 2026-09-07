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櫻花營收／8月8.69億元、年增6.8% 連十月年增 前八月再創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣櫻花董事長張永杰。記者宋健生／攝影
台灣櫻花董事長張永杰。記者宋健生／攝影

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）7日公布8月合併營收8.69億元，月減4.6%、年增6.8%，為連續十個月呈年增走勢；累計前八月合併營收72.76億元、年增6.8%，續創同期新高，整體營運維持穩健擴張態勢。

台灣櫻花指出，8月營收成長主要延續公司全面推進「家庭終身價值（LTV）」的經營成果，從廚衛電產品的高階智慧升級，到居家空間整合與建案市場布局，均展現良好成效，帶動產品結構與事業發展動能同步提升。

在既有穩固的家庭換購基本盤上，櫻花積極攜手零售經銷通路與建案市場，推動高階與AI Kitchen、淨水產品布局，帶動整體產品結構升級。

其中，8月AI智能產品銷量較去年同期成長24%，淨水主機銷量亦維持14%的強勁年增長，高毛利濾心耗材銷量更較去年同期大增53%，顯示隨設備裝機基數擴大，長尾耗材回購需求持續釋放，產品銷售與後續服務價值同步提升。

台灣櫻花表示，廚衛電事業8月營收較去年同期成長3%，零售經銷通路處於前波備貨後的庫存消化階段，營收表現相對平穩；但在高階產品與高毛利耗材挹注下，帶動產品組合優化，獲利結構持續優化。

整體家居事業受惠建案交屋進度推進，8月營收較去年同期成長14%。透過建案專案合作，公司不僅擴大AI Kitchen與淨水設備在新成屋的預載滲透，更可提前建立與家庭客戶的設備及服務連結，逐步掌握交屋後的換購、耗材與服務需求。

展望未來，台灣櫻花重申，公司成長邏輯已由傳統單一設備銷售，深化至以「家庭場景」為核心的終身價值運營，帶動營收獲利穩健增長。台灣櫻花今年上半年稅後純益7.12億元、年增6.98%，每股稅後純益3.26元，獲利創歷史同期新高。

下半年隨著廚衛電換購需求維持穩定、AI KITCHEN在建案與零售市場滲透率持續攀升，加上淨水耗材經常性收入逐步累積，與整體家居建案出貨持續推進，多引擎驅動綜效顯現下，公司對全年營運規模持續攀高，維持正面樂觀看法。

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