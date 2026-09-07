威宏營收／8月8.15億元、年增36.9% 優化管理與生產效率已見成效

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布8月合併營收8.15億元、年增36.9%；前八月合併營收60億元、年增12.9%。威宏強調，去年歷經產能移轉及泰國柬埔寨戰爭衝突導致出貨不順，現已透過精實管理優化生產效率，帶動營運逐步回升。

威宏指出，目前輕奢精品包袋及運動事業在手訂單穩定挹注，且能見度直達明年初無虞。

其中，精品事業群部分，柬埔寨宏盛廠的產能已接近滿載，公司已安排人員加班因應，而為進一步紓解產能吃緊狀況並滿足龐大的訂單需求，公司將視接單狀況陸續調整產線。

至於運動事業群方面，公司已針對柬埔寨威保廠區落實多項優化管理措施，持續改善生產效率，整體營運已漸入佳境，未來將積極強化自身營運體質，並逐步擴大整體營運規模。

威宏對全年營運維持審慎樂觀態度，下半年為歐美傳統節慶旺季，購物送禮需求預期將進一步支撐整體消費動能，終端消費市場仍具韌性，下半年營運可望優於上半年。

同時，威宏也積極開發接洽新客戶，藉此締造更多元化的產品組合，為營運成長動能挹注新動力；未來憑藉完善的跨國生產基地優勢，公司將持續彈性調整產能配置及生產模式，預期優化效益將逐步顯現。