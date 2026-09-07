百和營收／前八月107億元、年增1.5% 下半年營運有望逐步增溫

鞋材大廠台灣百和（9938）公布8月合併營收為14.41億元，月減2.5%、年減3.2%；累計前八月合併營收107.61億元、年增1.5%。顯示鞋材與紡織副料本業需求維持平穩，儘管單月營收略有波動，但整體營運表現仍具穩健支撐。

集團另一家百和興業（8404）自結8月合併營收6.98億元，月減2.7%、年減3.6%；累計前八月合併營收52.24億元、年增3.6%。

隨著下半年進入品牌鞋廠的秋冬季新品交貨期及年終銷售旺季，鞋材拉貨力道通常優於上半年，而百和與百和興業前八月營收均維持正成長，顯示整體鞋類需求底部支撐穩固，下半年營運有望延續傳統軌道逐步增溫，並優於上半年。

法人指出，目前品牌表現分化，從百和的客戶結構觀察，傳統大廠如Nike、Adidas等的訂單調整與保守下單態勢仍在，但部分新興品牌或高成長品牌如HOKA、Asics等機能與跑步品牌，維持強勁的年增動能。

因應全球鞋廠與品牌客戶持續進行的「新南向」布局，百和在越南與印尼等地的產能配置與就近供貨效益，成為接軌品牌訂單轉移的重要優勢，下半年供應鏈的交貨順暢度與生產基地分工綜效，將是支撐營收與產能利用率的關鍵。

另一方面，法人與市場多關注其高附加價值產品如經編網布、環保永續材料等的比重變化，將是決定毛利率能否擺脫壓力，帶動獲利表現優於上半年的重要指標。