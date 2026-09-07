德微8月營收首破3億元年增逾三成 Q3營運目標可望提前達陣

功率半導體德微科技（3675）今日公告，2026年8月自結合併營收達3億元，年增31.51%，單月營收首度突破3億元，營運規模跨越新里程碑；今年1至8月累計合併營收達20.76億元，較去年同期成長20.67%。

德微表示，今年以來全球供應鏈重組效益逐步顯現，帶動新增訂單與專案貢獻擴大，相關業務營收逐月攀升，部分產品已較年初倍數成長，成為今年營運重要動能之一。目前市場需求與訂單能見度維持高檔，客戶及專案貢獻穩健增加，進一步鞏固並推升公司整體營收基礎。

隨AI基礎建設持續朝高功率、高效率之原生多相電源架構發展，對功率轉換、電源管理及保護元件的效率與性能規格要求同步提升。德微長期深耕於功率分離式元件，並整合子公司亞昕科技之晶圓製造能力，持續深化高功率、高可靠度及小型化產品布局與研發，藉以因應新一代電源架構演進，同步推動產品升級，以利拓展中長期高階應用市場。