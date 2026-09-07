久舜營收／8月3.1億元、年增近九成再創新高 下半年穩健成長

久舜營造（5547）7日公布八月營收達3.1億元，較七月2.2億元、去年同期1.64億元呈現月增40.7%、年增89.5%，單月營收為連續五個月站穩2億元以上，刷新歷史新高；累計久舜今年前八月營收17.46億元、年增20.86%。

久舜表示，在土方問題趨於穩定後，目前各工地施工及營收認列均已恢復正常，除了既有住宅與社宅統包工程穩定推進外，廠辦工程及南部地區業務亦同步貢獻營收，帶動整體八月營運動能轉強。

久舜分析，公司正由傳統工程承攬角色，逐步轉型為整合社宅統包、廠辦商辦、都更危老、建築經理及機電工程的全案服務平台；下半年隨著各工地恢復正常，加上毛利較佳的工程案接棒認列，以及政策型工程案源持續擴大下，今年全年營收、獲利可望穩健攀升。

此外，久舜指出，8月國家住都中心公告中央社宅第3季釋出1,500戶招租，政府推動社宅政策方向不變；久舜已承攬頂埔安居、永福好室、福安安居及桃園A21等統包案，此類工程具單案金額大、工期長、認列穩定等特性，為中長期營運基本盤。