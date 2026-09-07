中磊營收／8月70.44億元、年增45% 連三月站穩70億元關卡
中磊（5388）8月營收70.44億元，較上月新高水準月減11.7%，年增45%，連續三個月站穩70億元營收大關，累計前8月營收522.9億元，年增55%，創歷史同期新高。
中磊累計7、8月營收150.2億元，已經超過去年第3季的147億元。
法人表示，中磊第2季206億元，預估9月維持70億元水準，第3季營收季增率可望來到三成。
近期中磊持續受惠四大主軸成長，包含北美有線電視市場持續升級DOCSIS 3.1、4.0，北美電信營運商固網光纖持續出貨，5G FWA的毫米波新機種也開始出貨北美市場，此外，商用網通設備需求增溫，邊緣AI持續增溫。
此外，中磊近年搶進分散式接取設備（DAA），已經陸續與客戶合作，今年貢獻有限，明年可望顯著成長。
中磊董事長王煒日前在法說會上表示，樂觀看待下半年營運表現的，優於上半年，2027年DAA及邊緣AI產品出貨，可望推升毛利率持續成長。
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