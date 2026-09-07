快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

高階全被開？傳Google台灣大裁員 官方：有調整 但不可能大砍人

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

聽新聞
0:00 / 0:00

勤凱8月營收年增逾九成 積極擴產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
勤凱副董事長莊淑媛。聯合報系資料照
勤凱副董事長莊淑媛。聯合報系資料照

電子材料大廠勤凱（4760）營運受惠被動元件MLCC需求旺盛，公告8月營收3.05億元，月增13.1%、年增91.5%，再創新高，連續第11個月營收呈現雙位成長。目前公司產能利用率已達120%，為滿足客戶需求，決定積極購入新機台擴充產能，以增加出貨量。

勤凱副董事長莊淑媛表示，AI伺服器的被動元件需求強勁，特別是MLCC客戶擴大對銅膏拉貨，8月銅膏產品出貨量跳增至26噸、較上月大增30%；今年累積前八月則出貨147噸、年增達43%。至於銀漿產品，8月出貨月增逾15%。公司累計前八月營收19.1億元，年增65.5%。

法人推估，被動元件拉貨市況火熱，本季獲利可期，從營收研判今年前三季獲利有望挑戰去年全年。

莊淑媛證實，目前工廠產能無法滿足客戶需求，產能利用率靠著每日加班已達120%上限，公司將積極擴產。展望9月，在手訂單能見度佳，毛利率有望因產能規模擴大而成長。

勤凱在半導體展展出AI伺服器的新產品「合金膏」，讓材料扮演傳導動脈，客戶利用最新製程將勤凱材料與 PTFE（聚四氟乙烯）結合，供應高頻高速多層板製程所需，目前已獲軟板大廠MetaLink平台採用。供應鏈指出，PTFE是AI伺服器銅箔基板CCL未來可能採用的新技術之一，具想像空間。

先進封裝領域方面，已研發出用於CoPoS 製程的TGV玻璃基板盲孔填膏，切入下世代封裝基板材料，完成 30 微米孔徑、寬深比 1 比 15.7 驗證，無論是填孔性及附著性均符客戶需求。公司陸續研發的半導體新材料，預期明年營收佔比有望上看10%。

營收 被動元件 拉貨 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

力成營收／8月85.58億元再創新高 連2月改寫紀錄、前八月年增逾3成

臻鼎營收／8月206億元、年增41.05% 創同期新高AI相關業務年增逾3倍

技嘉營收／8月474億元、年增98.4% 創同期新高

CPO設備大缺貨…國際對台大追單 上銀、直得、羅昇等產能滿載

相關新聞

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

大立光（3008）股價7日因瑞銀評等巨變而跌停，大出市場意外。瑞銀指出，雖然對大立光CPO的長期前景仍保持正面看法，但市場定價已過度反映樂觀預期，因此將評等由「買進」直接降至「賣出」，目標價則維持5,000元不變。

玉山金獲利／前八月280億元續創歷年新高、年增20% EPS 1.73元

玉山金控（2884）公布2026年8月自結盈餘，單月稅後純益36億元，累計稅後純益280.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加20.32%，EPS為1.73元。

AI沒泡沫！外資喊話 聯電鎖漲停、台積電喊漲準備飛

半導體展後，隨市場確認資本支出保持強勁，訂單需求也堅挺不墜，加上代工價格調漲趨勢成型，激勵市場買盤重新聚焦晶圓代工股，帶動台積電（2330）7日股價上漲1.6%，聯電（2303）更是亮燈強鎖漲停，表現均相當強勢。

宏達電營收／8月2.46億元回暖 月增37%

XR暨AI眼鏡品牌廠宏達電（2498）7日公告8月營收2.46億元，月增37.7%、年減7.7%；累計今年前八月營收16.91億元，年減6.9%。

技嘉營收／8月474億元、年增98.4% 創同期新高

技嘉（2376）7日公布8月營收474.01億元，創同期新高，月增7.2%，年增98.43%，今年前八個月營收為3,408.83億元，創同期新高，年增55.23%。

百和營收／前八月107億元、年增1.5% 下半年營運有望逐步增溫

鞋材大廠台灣百和（9938）公布8月合併營收為14.41億元，月減2.5%、年減3.2%；累計前八月合併營收107.61億元、年增1.5%。顯示鞋材與紡織副料本業需求維持平穩，儘管單月營收略有波動，但整體營運表現仍具穩健支撐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。