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年末備貨需求提前啟動 倚天酷碁8月營收登同期新高

中央社／ 台北7日電

宏碁集團旗下電腦周邊與生活周邊供應商倚天酷碁-創今天公布8月營收新台幣4.44億元、年增80.4%，創歷年同期新高，主要受惠於年末消費旺季備貨需求提前啟動，全球通路拉貨升溫，帶動近期訂單成長。

倚天酷碁今年前8個月累計營收31.8億元、年增60.7%，也改寫同期新高。

倚天酷碁發布新聞稿指出，持續拓展智慧生活產品布局，推出人工智慧（AI）穿戴裝置及居家安全等產品，近期更進一步延伸至車載與騎乘安全科技領域，提供涵蓋智慧車載、行車安全及車輛維護等多元應用。

展望下半年，倚天酷碁表示，將持續因應市場需求變化，結合全球通路資源，加速車用新品導入與市場拓展，延伸多元車用應用，並持續發展具成長潛力的產品與新興業務，強化整體營運動能。

營收 宏碁 穿戴裝置

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