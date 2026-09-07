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大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

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大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
大立光股價7日因瑞銀評等巨變而跌停，大出市場意外。台股示意圖。記者許正宏／攝影
大立光股價7日因瑞銀評等巨變而跌停，大出市場意外。台股示意圖。記者許正宏／攝影

大立光（3008）股價7日因瑞銀評等巨變而跌停，大出市場意外。瑞銀指出，雖然對大立光CPO的長期前景仍保持正面看法，但市場定價已過度反映樂觀預期，因此將評等由「買進」直接降至「賣出」，目標價則維持5,000元不變。

瑞銀台灣研究部主管艾藍迪（Randy abrams）指出，大立光股價自4月以來已勁揚242%，主因市場對其共同封裝光學（CPO）光纖陣列單元（FAU）進展抱持樂觀態度，因而吸引偏多買盤不斷追捧，激勵股價勢盛。

雖然對大立光CPO的長期前景仍保持正面看法，但艾藍迪認為，鑑於驗證進度尚處於早期階段，加上競爭對手眾多、及市場的定價過於自信，且目前本益比已達2027年預估獲利的35倍，遠高於歷史長期13–18倍，因此建議「賣出」。

艾藍迪說，CPO解決方案的吸引力仍存在多種可能結果，而大立光的作法是將V型槽與PMLA結合，透過自動化組裝，精準將光線從光子積體電路（PIC）引導至光纖中。市場對大立光的精密度、及在FAU中獲得一項FA設計持正面反饋。

不過風險在於，大立光目標鎖定的第三代光學組件預計要到2028年才能實現，且面臨與現有TFC的競爭、及其他廠商的挑戰。此外，大立光推動完整解決方案的舉措，也可能與其整合夥伴產生利益衝突。

在核心智慧型手機鏡頭方面，艾藍迪指大立光也因記憶體逆風而落後，因而看到短期業績的風險，使第3季的銷售表現偏弱。以現有大立光7-8月營收計算，9月營收需月增73%才能達到市場預期的季增36%–38%目標。

艾藍迪預期大立光最大旗艦客戶（占營收 80%）的拉貨量至多持平，因其需要提價以反映年增200–300美元的記憶體成本，儘管高階機種引進可變光圈鏡頭帶來部分支撐，但折疊機鏡頭規格維持相近，使智慧型手機成長平緩。

基於相關因素影響，艾藍迪維持大立光2026、2027 年基本預估每股稅後純益（EPS）各為190、214元，因此目標價在基本情境下，維持5,000元不變，樂觀情境下上看9,000元，悲觀情境下則下看2,500元。

大立光 跌停 外資 瑞銀

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