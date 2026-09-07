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技嘉營收／8月474億元、年增98.4% 創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉董事長葉培城。王郁倫攝影
技嘉董事長葉培城。王郁倫攝影

技嘉（2376）7日公布8月營收474.01億元，創同期新高，月增7.2%，年增98.43%，今年前八個月營收為3,408.83億元，創同期新高，年增55.23%。

技嘉董事長葉培城之前表示，目前產業景氣仍相當熱絡，AI需求「非常旺」，短期內不會改變。對於下半年及明年展望，他也直言「都不用擔心，都非常好」。

針對近期雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，市場關注AI伺服器出貨動能，葉培城表示，下半年及明年出貨表現都相當樂觀，不需擔憂。對於近期多家伺服器大廠積極擴廠，葉培城認為，整體產業發展趨勢沒有改變，後續仍將持續發展。

針對下半年展望，技嘉之前表示，客戶需求強勁，預期整體營運成長力道更勝於上半年。該公司AI客戶算力需求強烈且部署速度加快，訂單能見度大幅提高，與合作客戶廣度及合作深度持續強化，下半年客戶基礎設施進度，以及關鍵零組件配套可望持續改善，出貨可望更加順暢已超前部署相關解決方案，將能順利滿足客戶需求。

至於資本支出，技嘉說，2026上半年資本支出金額18.22億元，主要為新購辦公大樓以及擴增AI伺服器廠房產能以及機器設備，因應強勁成長需求，2026年全年資本支出金額預計從原本預計23-25億元，上修至28-30億元左右。

技嘉 營收 伺服器

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