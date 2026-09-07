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普萊德營收／8月1.54億元、月減23% 前八月仍創同期新高
普萊德（6263）科技公布年8月自結合併營收為1.54億元，月減23%，年減8.43%，累計前八月營收13.23億元，較去年同期成長5.55%，創同期新高。
普萊德近年為解決智慧桿（Smart Pole）多設備供電與網路布建難題，推出工業級5G NR PoE+閘道器，整合5G NR高速傳輸、4埠120W PoE+與VPN資安防護。
普萊德表示，可直接為智慧桿上的攝影機、無線AP及感測器供電與傳輸數據，並支援太陽能綠能系統。具備雙SIM卡自動備援與RS485控制介面，能快速建立安全通道將數據傳至遠端中心，打造高效可靠的5G智慧城市邊緣管理。
為搶推動智慧製造與工業物聯網（IIoT）轉型，普萊德推出全新ICS-3X00T系列工業級串列設備伺服器（具單模/多模光纖介面），將現場RS-232/422/485串列設備無縫轉為乙太網路傳輸，適用於工廠自動化、智慧交通與能源管理，無需更換現有PLC或感測器即可高效完成數據採集，大幅降低企業數位轉型成本。
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