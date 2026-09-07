萬泰科營收／8月10.6億元創歷史次高、同期新高 一路旺到年底

萬泰科（6190）7日公布8月營收10.61億元，歷史次高，同期新高，月減0.19%，年增71.82%，今年前八個月營收為75.96億元，創同期新高，年增29.68%。法人預估，第3季進入傳統出貨旺季，9月營收將挑戰新高。

萬泰科董事長張銘烈之前表示，該公司上半年營收54.7億元，7月到10月的訂單能見度都非常高，今年一定可以突破百億元目標，2027年持續成長。

針對毛利率展望，萬泰科說，隨著毛利較高的新產品推出，加上高階產品在台灣增加產量，在產品組合優化之下，加上漲價成功，下半年毛利率將優於上半年，7月自結毛利率已經回到去年平均水準。

低軌衛星方面，萬泰科執行長張程雅之前表示，客戶發豪語要投入100萬顆衛星，該公司太空地面產品出貨量，也由100萬、400萬、500萬、到1,000萬套，不斷增加中。低軌衛星占今年營收約7%，未來朝向10%到15%邁進。至於應用在太空衛星與資料中心線材產品，是太空應用最高階產品，非常嚴格，也與美國軍事安規相關，正在驗證中，之後可以導入，希望下次法說會可以報佳音。

至於AI產品，萬泰科除了穩定出貨高速傳輸線（如 PCIe 5.0/6.0 系列），還針對AI伺服器開發的高階伺服器電源線、液冷散熱測漏線等高附加價值新品，客戶端驗證進展順暢，預期將於2026年底前分批出貨。此外，高頻銅導線應用已成功跨足實體AI領域，包含無人機及協作機器人等新興商機，未來增長潛力龐大。