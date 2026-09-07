補丁科技9月16日以740元登錄興櫃 南亞科持股約35%

記憶體設計廠補丁科技預計9月16日以每股參考價740元登錄興櫃。補丁科今年上半年營收新台幣10.88億元，稅後淨利5.64億元，每純純益9.35元。

補丁科成立於2006年1月，實收資本額為6.03億元，動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科持股比重約35.14%；迅捷投資持股比重約10.71%。

補丁科表示，已與南亞科建立策略合作關係，並結合客戶採用晶圓代工大廠先進製程及3D堆疊技術，共同打造完整AI記憶體供應鏈。目前亦與多家國際半導體業者及北美客戶推動合作專案，部分案件已進入設計開發及驗證階段，預計隨客戶產品時程陸續導入量產。

補丁科2025年營收8.23億元，年增97%，稅後淨利2.05億元，每股純益3.76元。補丁科指出，受惠AI應用持續擴展、記憶體市場回溫及客戶專案順利推進，是營運成長主要動能。

補丁科今年上半年營收與獲利持續攀升，累計上半年營收達到10.88億元，年增248%，稅後淨利5.64億元，每股純益9.35元。

補丁科表示，記憶體IC產品、客製化IC設計技術服務（NRE）是主要營收收入，未來將提高IP授權及高附加價值業務比重，優化營收結構並提升獲利能力。