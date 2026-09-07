矽格營收／8月20.7億元 月增近3%、年增近29%

IC封測業者矽格（6257）7日公告今年8月份營收為20.7億元，較上月增加近3%，比較去年同期增加近29%，單月營收連兩個月突破20億元並續創歷史新高。累計至8月合併營收來到152.57億元，較去年同期增加逾20%，成長動能持續維持強勁態勢。

矽格表示，AI及AI Connectivity市場需求強勁，包括CPU、GPU、ASIC及AI加速器等高效能運算晶片需求增加，帶動高效能運算及高速互連相關晶片需求同步升溫。

在上述歐美客戶需求持續成長下，矽格8月營收持續創高。此外，隨著新世代智慧型手機規格持續升級，採用2奈米先進製程的高階手機應用處理器及相關晶片已逐步進入量產階段。

矽格進一步說，在產能布局方面，2月新購湖口廠區無塵室建置後已於7月投入量產，目前產出已達到該廠區總產能的40%，逐步承接國外客戶新增產能需求，公司看好在新產能陸續開出之下，將進一步擴大公司在高階晶片測試服務的布局。