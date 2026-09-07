快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

高階全被開？傳Google台灣大裁員 官方：有調整 但不可能大砍人

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

聽新聞
0:00 / 0:00

雷笛克營收／8月1.34億元、創21個月新高 車用與AI雙引擎動能熱

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

雷笛克光學（5230）7日公布8月合併營收1.34億元，月增3.21％、年增20.42％，創歷年同期次高，並刷新近21個月新高。累計前8月合併營收9.21億元，年增8.44％，亦創歷年同期次高。

雷笛克表示，8月營收呈現月、年雙增，並改寫歷年同期次高佳績，主要受惠多項車用領域相關專案陸續於下半年步入量產放量階段，帶動車用光學透鏡出貨銷售維持年增態勢；另一方面，AI Server精密結構件隨著客戶重啟拉貨，出貨動能明顯回升，並已連續3個月呈現逐月成長，挹注公司整體營收規模持續擴大。

雷笛克指出，從目前在手訂單結構來看，截至8月車用照明領域訂單占比已達66％，高於去年同期的57％，凸顯公司近年深化車用光學透鏡市場布局、持續提高高附加價值產品占比，隨著多項車用新專案陸續量產，正逐步反映於接單及出貨表現。

同時，AI Server精密結構件客戶拉貨需求亦持續增溫，皆有助於進一步優化公司產品及應用領域布局，為後續營運成長增添動能。

展望下半年，雷笛克持審慎樂觀看法。目前車用光學透鏡出貨動能延續，多項車用專案於下半年陸續進入放量階段，可望持續挹注車用業務成長；AI Server精密結構件則受惠客戶拉貨需求回升，預期9月出貨表現仍將優於8月，有助於帶動未來營運動能。

除此之外，雷笛克仍積極掌握車用照明高階化、智慧化及AI Server市場發展契機，透過新案量產、產品組合優化及深化客戶合作，以期未來營運保持成長態勢。

營收 客戶 雷笛克

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

臻鼎營收／8月206億元、年增41.05% 創同期新高AI相關業務年增逾3倍

富采營收／8月21.72億元、年增14.23% 前八月年增6.22%

保瑞營收／8月21.8億元創次高、年增近六成 CDMO、專科藥雙動能續強

廣宇營收／8月21.65億元 月增5.68%、年增19.67% 下半年逐季成長

相關新聞

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

大立光（3008）股價7日因瑞銀評等巨變而跌停，大出市場意外。瑞銀指出，雖然對大立光CPO的長期前景仍保持正面看法，但市場定價已過度反映樂觀預期，因此將評等由「買進」直接降至「賣出」，目標價則維持5,000元不變。

玉山金獲利／前八月280億元續創歷年新高、年增20% EPS 1.73元

玉山金控（2884）公布2026年8月自結盈餘，單月稅後純益36億元，累計稅後純益280.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加20.32%，EPS為1.73元。

AI沒泡沫！外資喊話 聯電鎖漲停、台積電喊漲準備飛

半導體展後，隨市場確認資本支出保持強勁，訂單需求也堅挺不墜，加上代工價格調漲趨勢成型，激勵市場買盤重新聚焦晶圓代工股，帶動台積電（2330）7日股價上漲1.6%，聯電（2303）更是亮燈強鎖漲停，表現均相當強勢。

宏達電營收／8月2.46億元回暖 月增37%

XR暨AI眼鏡品牌廠宏達電（2498）7日公告8月營收2.46億元，月增37.7%、年減7.7%；累計今年前八月營收16.91億元，年減6.9%。

技嘉營收／8月474億元、年增98.4% 創同期新高

技嘉（2376）7日公布8月營收474.01億元，創同期新高，月增7.2%，年增98.43%，今年前八個月營收為3,408.83億元，創同期新高，年增55.23%。

德微科技營收／8月首破3億元 年增同步站上三成

功率半導體德微科技（3675）7日公告，2026年8月自結合併營收達3億元，年增31.51%，單月營收首度突破3億元，營運規模跨越新里程碑。累計1至8月合併營收達20.76億元，較去年同期成長20.67%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。