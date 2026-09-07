雷笛克營收／8月1.34億元、創21個月新高 車用與AI雙引擎動能熱

雷笛克光學（5230）7日公布8月合併營收1.34億元，月增3.21％、年增20.42％，創歷年同期次高，並刷新近21個月新高。累計前8月合併營收9.21億元，年增8.44％，亦創歷年同期次高。

雷笛克表示，8月營收呈現月、年雙增，並改寫歷年同期次高佳績，主要受惠多項車用領域相關專案陸續於下半年步入量產放量階段，帶動車用光學透鏡出貨銷售維持年增態勢；另一方面，AI Server精密結構件隨著客戶重啟拉貨，出貨動能明顯回升，並已連續3個月呈現逐月成長，挹注公司整體營收規模持續擴大。

雷笛克指出，從目前在手訂單結構來看，截至8月車用照明領域訂單占比已達66％，高於去年同期的57％，凸顯公司近年深化車用光學透鏡市場布局、持續提高高附加價值產品占比，隨著多項車用新專案陸續量產，正逐步反映於接單及出貨表現。

同時，AI Server精密結構件客戶拉貨需求亦持續增溫，皆有助於進一步優化公司產品及應用領域布局，為後續營運成長增添動能。

展望下半年，雷笛克持審慎樂觀看法。目前車用光學透鏡出貨動能延續，多項車用專案於下半年陸續進入放量階段，可望持續挹注車用業務成長；AI Server精密結構件則受惠客戶拉貨需求回升，預期9月出貨表現仍將優於8月，有助於帶動未來營運動能。

除此之外，雷笛克仍積極掌握車用照明高階化、智慧化及AI Server市場發展契機，透過新案量產、產品組合優化及深化客戶合作，以期未來營運保持成長態勢。