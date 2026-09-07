致伸營收／8月61.3億元 年增20.4%、月增4.6%

致伸科技（4915）7日公布8月合併營收61.3億元，年增20.4%、月增4.6%。累計前八月合併營收451.1億元，年增13.3%。

致伸表示，8月營收受惠AIoT及B2B專案穩健出貨；同時，消費性音訊新專案持續放量，專業聲學需求亦表現平穩，帶動整體營收呈現年月雙增。

致伸表示，公司憑藉在視聽覺技術整合上的深厚基礎，積極將相關技術延伸至AI智慧監控、車載系統及工業檢測等高成長、高附加價值領域，持續深化智慧感測布局。在工業檢測方面，致伸結合邊緣AI技術，提供可應用於行為偵測、瑕疵檢查及品質控管等多元場景的感測解決方案，協助客戶提升產品良率、製程穩定性及生產效率，滿足自動化製造與智慧工廠對即時性與精準度的需求。

致伸持續深化AI Sensor Fusion（AISF）技術，強化系統整合能力並拓展智慧感測應用範疇，透過跨感測技術整合提升產品附加價值與解決方案完整度，進一步強化市場競爭力，為中長期營運成長奠定基礎。