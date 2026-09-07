富采營收／8月21.72億元、年增14.23% 前八月年增6.22%

富采（3714）7日公布8月合併營收21.72億元，月減9.06%，年增14.23%；累計今年前8月合併營收達161.29億元，年增6.22%。

富采第2季稅後純益表現亮眼，每股純益1.69元、順利轉虧為盈，展望第3季，公司持續看好車用照明、車載顯示與感測等高附加價值應用出貨持穩，加上Micro LED營收動能不墜，為整體營運提供支撐。

面對全球總體經濟波動與供應鏈變數，富采加速優化產品組合並擴大前瞻技術布局，上周攜手友達（2409）、鼎元（2426）、達興材料（5234）及美商康寧，共同在SEMICON Taiwan 2026展出系統級Micro LED CPO光學模組，由富采供應發射光源，正式將Micro LED技術由既有顯示領域延伸至AI資料中心短距離高速傳輸與CPO封裝市場，藉此切入高速運算非顯示應用藍海。

此外，富采強化資本結構的現金減資案亦同步推進，減資比率約45.8%，實收資本額將由約73.79億元降至40億元。舊股票最後交易日訂於11月4日，11月5日至13日停止買賣，新股預計於11月16日恢復上市，屆時每仟股將換發約542股並退還現金約4,579元，有助提升未來每股獲利表現與股東權益報酬率。