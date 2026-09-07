研華8月營收104億元創歷史次高 連3月破百億

工業電腦廠研華受惠於北美等市場成長強勁，今天公布8月合併營收約新台幣104.19億元、年增87.5%，創歷年同期新高與單月歷史次高，連續3個月突破百億元；今年前8個月累計營收約682.03億元、年增45.9%。

研華8月營收以區域別而言，北美市場表現最為突出，年增1.06倍；歐洲、中國、台灣、日本、韓國及新興市場均表現強勁，分別年增52%、67%、96%、73%、79%及75%。

研華8月營收以各事業群表現而言，智能系統事業群、物聯網自動化事業群、嵌入式事業群均表現佳，分別年增93%、36%及61%；其中嵌入式運算與周邊系統年增83%，應用電腦事業群年增37%；智能服務事業群年增個位數。

研華先前召開法人說明會指出，受惠於人工智慧（AI）相關應用需求，經營團隊看好整體接單動能維持高檔水準，預期今年第3季營收表現可望持續季增與年增，毛利率及營業利益率表現將維持第2季水準。