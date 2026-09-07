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金聯成營收／8月3,399萬元、月增118％ 完成脫硫產業升級

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成（7865）7日公布8月營收3,399萬元，受惠脫硫製程產線升級完成、產能回歸常軌帶動，月增118.8%、年增7.1%。公司表示，近期已完成3億元現金增資優化財務體質，今年更順利切入全球半導體晶圓大廠備援電力（UPS）供應鏈，在法規趨嚴與綠色供應鏈要求下，營運規模將逐步放大。

針對產線與政策布局，金聯成總經理陳俊銘表示，金聯成為配合主管機關推進環保時程，耗時數月完成脫硫製程產線升級，強化硫氧化物處理能力與即時監測系統，後續產能除可接軌歐盟法規，也能進一步提高產能。

陳俊銘指出，全台目前僅有7家合法廢鉛酸蓄電池回收廠，金聯成率先升級產線，隨「資源循環推動法」上路、政府鼓勵公私部門擴大循環採購，公司的先進者布局優勢將更加凸顯。

在半導體業務進展上，金聯成指出，晶圓廠不斷電電池每2年汰換一次，回收門檻要求極高，公司今年打進全球半導體晶圓大廠備援電力供應鏈，初期每年處理量約400噸，後續將配合子公司福運鵬第4季電爐擴產，整體業務量將隨國內半導體產業發展同步壯大。

陳俊銘進一步強調，未來亦不排除進行併購，以持續增加產業綜效與市場競爭力。

此外，金聯成表示，歐洲新電池法目標2027年鉛材料回收率達90%，歐盟政策高度支持高回收率、合規及具備可追溯性的廠商，這項趨勢將為具備高標準處理能力的公司在中長期打開更廣大的海外市場。

金聯 營收 UPS 半導體

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