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中華資安營收／8月1.47億元、年增3.34% AI與無人機資安近收割期

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華資安總經理洪進福。圖／中華資安提供
中華資安總經理洪進福。圖／中華資安提供

中華資安（7765）7日公布8月營收1.47億元，月減30%，年增3.34%；累計今年前八月營收15.39億元，年增17.1%，為同期新高。今年受惠於企業因應AI技術風險，對紅隊演練、滲透測試等資安檢測需求增加，上網資安客戶數持續成長，SOC/MDR資安監控等持續性營收穩健增長，帶動公司營收穩健成長，近期AI與無人機資安漸近收割期，預期對後續營運成長增添柴火。

中華資安上市屆滿周年的時刻，新品「AI Archway（AI安檢通道）」獲「2026台灣AI卓越獎」，產品以「看得見、守得住、懂自家、可治理」四大核心能力，透過瀏覽器擴充功能或端點軟體，搭配AI閘道管控形成AI治理系統，協助企業全面掌握AI使用情形與未授權Shadow AI風險。系統結合敏感資料辨識、可逆式脫敏、專屬AI DLP模型、有害內容過濾及Token用量管控，降低機敏資料外洩與AI應用風險，並將管理決策與稽核機制對齊個資法、GDPR等法遵要求，自動產出合規與風險報告，提供金融、醫療、政府、半導體及高科技產業，在兼顧創新效率與資訊安全下，安心可控的導入AI，落實AI治理。

在無人機商機部分，中華資安自2022年起布局無人機資安商機，針對無人機本體、地面控制站及群飛系統，提供涵蓋系統、軟體、通訊與韌體的全方位資安檢測服務，目前已提供超過19家無人機廠商機型資安檢測實績。近期政府通過《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》，將以6年2,400億元預算，優先採購國產無人載具以帶動產業發展，預期將可帶動無人載具資安檢測需求成長，公司無人機資安檢測可以進入收割期。中華資安憑藉資安專業服務能量及前瞻研發技術，積極推出AI資安、無人載具資安、自主資安產品等以擴大營收規模，加速營運成長。

中華資安 營收 無人機

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