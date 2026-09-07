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廣宇營收／8月21.65億元 月增5.68%、年增19.67% 下半年逐季成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
廣宇科技董事長李光曜。記者黃義書／攝影
廣宇科技董事長李光曜。記者黃義書／攝影

廣宇（2328）7日公布8月營收21.65億元，月增5.68%，年增19.67%，今年前八個月營收為138.45億元，年減7.84%，該公司下半年業績可望逐季成長，漸入佳境。

廣宇表示，8月在舊客戶拉貨動能持續增長，以及新業務出貨增加的貢獻，營收維持成長的趨勢；至於去年同期，客戶受美國關稅影響、出貨減少，因此，比較基期較低，年對年有較大的成長；而今年前八個月營收，則在舊有客戶出貨規模不如去年的情況下，仍出現年減的情形，但減幅持續收斂中。

展望第4季，廣宇指出，將積極落實AI伺服器與機器人相關產品的出貨規劃，爭取消費性與車用客戶新機訂單，提升每月營收。

面對近期市場挑戰，廣宇說，將積極爭取AI伺服器產品訂單，以期提振營收。同時，仍將以優化獲利水準為主要發展策略目標，持續切入現有客戶的高端產品線，積極提升高毛利產品類別的比重。

此外，廣宇也將積極布局人形機器人市場，憑藉線材與線束的經驗與實力，跨足人形機器人關鍵零組件領域，創建營收與獲利的新成長引擎。

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