威剛營收／8月189億元 月增3%、年增279%

營運動能再升溫，記憶體模組廠威剛（3260）8月合併營收189.3億元，年增279.8%，月增3%續寫單月歷史新高，是連續第6個月刷新單月營收紀錄，累計今年前8月合併營收一舉突破千億元大關達1,015.8億元，再度寫下公司成立以來營收新里程碑。

威剛董事長陳立白表示，全球AI基礎建設投資熱度不減，上游記憶體原廠對非AI應用的記憶體供應仍相對緊俏，帶動8月記憶體價格維持上行走勢。同時，8月PC、工控及終端通路等主要客戶需求持續增加，推升8月合併營收年增279.8%、月增3.0%，達189.3億元；其中SSD產品營收攀升至50.3億元，再次突破單月歷史紀錄。

陳立白重申，目前已進一步深化與上游夥伴的合作關係，為客戶建立多元且穩定的供應來源，持續強化整體供應鏈布局。

從產品結構來看，威剛8月DRAM營收占比達69.3%，SSD比重為26.6%，記憶卡、隨身碟及其他產品為4.1%。累計今年前8月合併營收年增218.1%至1,015.8億元；前8月DRAM占整體營收比重為67%，SSD占比26.9%，記憶卡、隨身碟及其他產品6.1%。